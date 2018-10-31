Испанский военный корабль потопил пиратскую лодку у берегов Сомали

Судно испанского военно-морского флота Castilla отправило ко дну пиратскую лодку у берегов Сомали. Как сообщает Министерство обороны Испании, лодка была «нейтрализована» в воскресенье, 28 октября, в рамках антипиратской операции Европейского союза «Аталанта».

Пиратское судно обнаружил испанский вертолёт. После этого она была идентифицирована, отбуксирована и проинспектирована, а затем военный корабль потопил её.

Операция «Аталанта» направлена предотвращение захвата пиратами и обеспечение безопасности коммерческих судов, следующих через Индийский океан. Как правило, их маршрут пролегает через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, после чего они оказываются в Аденском заливе, где активно промышляют сомалийские пираты. По этому маршруту проходят, в том числе, многочисленные танкеры с нефтью с Аравийского полуострова.

Пиратство представляет собой одну из главных угроз в этом стратегически важном районе, в связи с чем ЕС проводит комплексные мероприятия, направленные на создание «мирной, стабильной и демократической» обстановки в Сомали.