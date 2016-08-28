В Наварре нашли паломников, заблудившихся на Пути святого Иакова

Испанские спасатели обнаружили двух британских паломников, которые провели пять дней без еды в лесах у подножия Пиренейский гор. Супружеская пара из Кембриджа выжила благодаря воде, которую они пили из корыт для скота. Британцы заблудились во время перехода из французского городка Сен-Жан-Пье-де-Пор в испанский Ронсесвальес.

По словам представителей спасательной службы Наварры, паломники покинули город на французской границе в пятницу, взяв с собой только ланч и небольшое количество воды. Поняв, что заблудились, британцы попытались связаться с экстренными службами Франции, однако их телефоны разрядились и они не смогли предоставить информацию о последней известной точке своего местонахождения.

Во вторник около 18:00 паломников с вертолета обнаружили спасатели из бригады города Бургете. Их нашли благодаря кресту из яркой одежды, который супруги выложили на земле. По словам спасателей, они были "обезвоженными, голодными и уставшими".

Маршрут от Сен-Жан-Пье-де-Пор до Ронсесвальеса – первый этап популярного Пути святого Иакова. Ежегодно его преодолевают тысячи паломников. Британская пара, по всей видимости, свернула с хорошо изученного пути.

Представители посольства Великобритании в Мадриде отметили, что его сотрудники готовы предоставить любую необходимую помощь.