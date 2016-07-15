В Марбелье глава ТСЖ превращала виллы в плантации конопли

Председательница одного из жилищных кооперативов Марбельи задержана по обвинению в причастности к сети, занимавшейся торговлей наркотиками. Как сообщает ежедневник Sur, группировка выращивала коноплю в роскошных особняках.

В рамках операции, получившей название «Председательница 2016», правоохранительные органы изъяли у преступников 1 225 растений конопли, найденных в трех потайных лабораториях, а также семь заряженных единиц огнестрельного оружия и 16 автомобилей.

Председатель ТСЖ, ранее судимая 50-летняя гражданка Испании, и ее супруг ездили на дорогих автомобилях и вели стиль жизни, явно не соответствовавший уровню дохода. Жили они в роскошном шале в районе Нуэва-Андалусия. В этом доме агенты Гражданской гвардии и обнаружили плантацию конопли, оружие и 100 мешков с землей по 50 килограммов.

Впрочем, основным центром операции стала урбанизация Aloha Village Lake, где задержанная и выполняла функции председателя и имела в своем распоряжении дом. В нем была найдена еще одна плантация, вход на которую осуществлялся через спрятанную в шкафу дверь. Жильцы шале, гражданин Ирана и его девушка, также были задержаны. Арендатор, помимо всего прочего, также занимался сбытом анаболиков: у него было изъято 700 коробок с допинговыми субстанциями.

По мнению следователей, председательница и ее супруг играли важную роль в структуре организации, однако возглавлял ее гражданин Франции, который также был арестован в ходе операции. Седьмой задержнной оказалась еще одна жительница комплекса Aloha, дома у которой было найдено 30 000 евро наличными. По данным следствия, она занималась финансовыми вопросами.

Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что плантации были незаконно подключены к электросети, и запросили у компании-поставщика доклад касательно объемов потребленной энергии. Судья постановил поместить в тюрьму пятерых из семи задержанных: предполагаемого лидера группировки, председательницу ЖК и ее супруга, а также гражданина Ирана и его спутницу. Им инкриминируется причастность к преступной организации, торговля наркотиками и нелегальное потребление электроэнергии.