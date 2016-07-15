В Испании решили не повышать уровень террористической угрозы

С 26 июня 2015 года в Испании действует 4 уровень террористической угрозы по 5-балльной шкале. После теракта в Ницце в стране было созвано срочное совещание представителей силовых ведомств, на котором решили оставить уровень террористической угрозы на том же уровне.

Сразу после трагических событий во Франции, где террорист на грузовике убил более 80 человек, в Испании созвали экстренное совещание. На нем присутствовали министр внутренних дел, а также представители Национального центра разведки, Национальной полиции, Гражданской гвардии, Центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Эксперты пришли к выводу, что нужно сохранить 4 уровень террористической опасности и принять некоторые меры, в частности, усилить охрану границ.

Максимальный – пятый – уровень объявляется крайне редко, в основном в случае терактов на территории Испании. При этом на всех важных инфраструктурных объектах, узлах связи и в местах массового скопления людей размещаются вооруженные подразделения служб безопасности и военные.