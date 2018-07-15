В Малаге ядовитая змея заползла в детскую коляску

Инцидент произошёл в доме на улице Феллини в Малаге. Хозяин дома поливал цветы на улице, когда заметил змею, направлявшуюся внутрь жилища, где находилась его жена и трое детей. Мужчина обратился в службу по чрезвычайным ситуациям, и на место прибыла полиция. Пресмыкающееся обнаружили не сразу. После более детальных поисков змею нашли плотно обвившей крепления под сидением коляски.

Агенты использовали специальные инструменты, чтобы достать животное из его укрытия. Им пришлось действовать очень аккуратно, чтобы не причинить ему вреда. Змея вела себя агрессивно и несколько раз попыталась впиться зубами в руку одного из агентов, на котором были специальные перчатки, защитившие его от укуса.

Полиция доставила змею в муниципальный центр зоосанитарного контроля, откуда её перенаправили в центр восстановления вымирающих видов для последующего возвращения в естественную среду.