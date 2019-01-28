В Мадриде стреляли в водителя Uber

«Свободный транспортный профсоюз» (Sindicato Libre de Transporte) заявил, что в минувшую субботу в Мадриде было совершено нападение на водителя одного из автомобилей Uber. В мужчину стреляли, когда он двигался по проспекту Медитерранео.