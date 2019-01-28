В Мадриде стреляли в водителя Uber

«Свободный транспортный профсоюз» (Sindicato Libre de Transporte) заявил, что в минувшую субботу в Мадриде было совершено нападение на водителя одного из автомобилей Uber. В мужчину стреляли, когда он двигался по проспекту Медитерранео.
Как сообщили в объединении, водитель получил лёгкое ранение в плечо, и с ним всё в порядке. Мужчина намерен подать заявление в полицию.
В профсоюзе отметили, что происшествие могло завершиться трагедией и добавили, что окажут пострадавшему содействие в правовых вопросах. Ассоциация также осудила насилие и призвала к миру и спокойствию на улицах.
Инцидент произошёл на фоне затянувшегося конфликта такси и сектора аренды автомобилей с водителем (VTC). Таксисты требуют от властей урегулировать деятельность этого сектора и ввести обязательный предварительный заказ машин с водителем.
С момента начала последней забастовки такси в Мадриде более 50 автомобилей VTC пострадали от вандализма.
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