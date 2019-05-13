В каталонском городке несколько человек пострадали в стычке из-за жёлтых ленточек

В каталонском муниципалитете Вергес (под Жироной) произошли столкновения между местными жителями и приезжими радикалами.
Как сообщают испанские СМИ, в Вергес прибыла группа людей, которые принялись снимать развешенные по городу желтые ленточки, каталонские флаги и другие политические символы, обычно используемые сторонниками независимости Каталонии. Ближе к обеду между ними и местными жителями разгорелись споры, которые вылились в потасовку.
В драке пострадали несколько человек. Чтобы разнять горожан и приезжих потребовалось несколько нарядов полиции.
Местные СМИ называют приезжих активистов «засланными радикалами».Темы: Происшествия