В Испании нашли миллион евро в попавшем в ДТП автомобиле

У граждан Литвы, попавших в аварию в Испанию, обнаружили миллион евро. При этом водитель был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Минивэн съехал в кювет в районе муниципалитета Уэтор-де-Сантильян (Гранада). Прибывшие на место происшествия сотрудники Гражданской гвардии обнаружили в нем водителя и двух пассажиров. Все трое - граждане Литвы. В крови водителя нашли наркотики и алкоголь. Позже в автомобиле нашли деньги - 1 млн евро.
Сейчас правоохранительные органы пытаются установить происхождение денег.Темы: Происшествия