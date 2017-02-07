В Каталонии задержаны вербовщики ИГИЛ

Правоохранительные органы Каталонии задержали в Бадалоне двоих мужчин, подозреваемых в идеологической обработке и вербовке новых боевиков для террористической организации ИГИЛ. Задержанным 25 и 27 лет. Оба - уроженцы Марокко.

В домах задержанных проведен обыск. Найдены многочисленные доказательства преступной деятельности марокканцев. Изъяты мобильные телефоны и компьютеры, через которые осуществлялся выход в Интернет. В Сети вербовщики активно общались с потенциальными джихадистами, которые находились как в Испании, так и за ее пределами. На сегодняшний день полиции известно по крайней мере о нескольких новых членах, которых удалось завербовать подозреваемым.