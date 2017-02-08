Испанская киноакадемия заявила о пропаже драгоценностей во время церемонии вручения премий «Гойя»

Испанская академия кинематографических искусств и наук заявила о краже драгоценностей в ходе прошедшей в субботу церемонии вручения премий «Гойя», сообщают информационные агентства страны со ссылкой на источники в организации.

По сведениям таких изданий, как El Mundo и La Razón, общая стоимость похищенных украшений от бренда Suárez оценивается в 30 000 евро. Украденные перстень, серьги и запонки находились в одном из номеров мадридского отеля Auditórium, где также хранились одежда и аксессуары, использованные во время церемонии. Особых мер по их охране предпринято не было.

Заявление о краже было подано в понедельник днем директором по производству.