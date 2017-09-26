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          Новости Испании » Новости » Происшествия » В Каталонии расследуют загадочное исчезновение молодой пары

          В Каталонии расследуют загадочное исчезновение молодой пары

          13:39 26.09.2017

          Спустя месяц после исчезновения молодой пары, автомобиль которой был найден на дне водохранилища в каталонском муниципалитете Сускеда, обстоятельства происшествия по-прежнему остаются невыясненными. Как сообщает La Vanguardia, полицейским пока не удалось найти следы 23-летнего Марка из городка Аренис-де-Мунт и его 21-летней спутницы Паулы из Кабрильса. Их машину обнаружили на семиметровой глубине спустя четыре дня после того, как молодых людей видели в последний раз.

          Найденные в салоне вещи навели следователей на мысли о том, что речь идет не о несчастном случае и не о самоубийстве. Так, в машине лежал камень, достаточно крупный и тяжелый для того, чтобы использовать его для ускорения автомобиля и его спуска в воду. Версию о намеренном затоплении транспортного средства подтвердил и советник правительства Каталонии по вопросам внутренних дел Хоаким Форн. 

          За несколько дней до этого была обнаружена лодка, на которой молодые люди планировали прокатиться по водохранилищу. Она была проткнута, наполовину затоплена и также заполнена крупными камнями. Помимо этого, в автомобиле лежали одежда и туристское снаряжение, а также тетради с дневниковыми записями Паулы, которые не содержали каких-либо отсылок к возможным планам исчезновения. 

          Впрочем, полиции не удалось найти мобильные телефоны молодых людей. Они оказались вне зоны доступа вскоре после того, как Марк и Паула покинули ресторан Parada del Pasteral в окрестностях местечка Амер, куда они заезжали за водой. От водохранилища эту точку отделяет расстояние в 10 километров, где практически нет мобильной связи. Сигнал мобильных устройств пропал до того, как молодые люди приехали к водоему, и этот факт является одной из главных загадок расследования. 

          Несмотря на то, что активные поиски завершились 20 дней назад, следствие продолжается до сих пор. Водолазы периодически просматривают отдельные зоны водохранилища. Рассматриваются все возможные версии, однако самой вероятной из них выглядит криминальная гипотеза. Так, один из местных жителей рассказал, что слышал выстрелы в районе водоема в тот вечер, когда предположительно исчезли молодые люди. Кроме того, данную зону нередко посещают рыбаки и браконьеры. Следователи опросили свидетелей, родственников и друзей пропавшей пары, однако пока это не принесло особых результатов.

          Темы: Происшествия

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