В окрестностях Валенсии бык убил человека

В минувшую пятницу во время гуляний в городке Пусоль в Валенсии, которые включали в себя бег быков по улицам, погиб 46-летний местный житель. Как сообщают информационные агентства Испании, он скончался от нанесенного ему удара рогом в бедро.

Инцидент произошел около 18:00. Мужчина был доставлен в клинику Hospital del Puerto города Сагунто для стабилизации состояния, однако в силу его тяжести пострадавшего перевезли в Клинический госпиталь Валенсии, где он вскоре скончался.

В связи с трагедией остальные празднования были отменены. Воскресенье в Пусоле объявили днем траура.