В Каталонии перевернулся грузовик со свиньями

Трасса C-14 в Таррагоне была временно перекрыта из-за аварии с участием грузовика, который перевозил свиней.

Инцидент произошёл утром 25 апреля на втором километре автотрассы, в муниципалитете Вила-Сека (Таррагона). Грузовик перевернулся и упал на середину дороги в разделительную зону. Часть животных оказалась на дороге, но осталась в пределах зоны между ограждениями.

Сообщение об аварии поступило около 11 утра. Прибыв на место происшествия, дорожные службы перекрыли движение в обоих направлениях.

Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.