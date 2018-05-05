На Майорке ищут водителя, игравшего на гитаре за рулём

Полиция Майорки разыскивает мужчину, который одновременно играл на гитаре и управлял автомобилем.

«Музыкант» находился за рулём чёрного Renault Megane с британскими регистрационными номерами, когда был запечатлён на видео проезжавшими мимо водителями. Мужчина наигрывал что-то на гитаре, придерживая руль коленями.

Видеозапись была сделана на трассе между городами Пальма и Инка. После того как оно было опубликовано на Youtube в субботу вечером, инцидентом заинтересовалась полиция Майорки, которая начала поиски водителя.

Если мужчину найдут, ему грозит штраф в размере до 500 евро за неосторожное вождение. Кроме того, он может лишиться шести пунктов водительского удостоверения.