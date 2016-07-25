В Каталонии переодетые в полицейских преступники грабили машины

Агенты Автономной полиции Каталонии арестовали троих злоумышленников, которые переодевались в полицейских и грабили проезжавшие по шоссе машины. Как сообщают информационные агентства Испании, в рамках операции по их задержанию один из стражей порядка получил ранения – преступники были настроены крайне агрессивно.

Задержание было проведено на пересечении трасс AP7 и B-23 после того, как полицейским стало известно о попытке ограбления, предпринятой фальшивыми сотрудниками правоохранительных органов на первом из вышеупомянутых шоссе. Начались поиски, и в скором времени отряд Автономной полиции обнаружил темный автомобиль, двигавшийся на крайне низкой скорости. Транспортное средство было связано с другими преступлениями подобного рода, поэтому полицейские последовали за ним, чтобы установить личности водителя и пассажиров. Полицейские остановили машину. Находившиеся в ней злоумышленники попытались сбежать и совершить наезд на троих полицейских. В результате один из них получил травмы.

Наконец офицерам удалось остановить автомобиль и арестовать преступников, которые оказали серьезное сопротивление. Трое из них были неоднократно судимы ранее, а в отношении третьего действовал ордер на арест за аналогичное преступление. Один из них был помещен в тюрьму. Его подельников выпустили на свободу с обвинениями.