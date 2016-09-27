В Испании задержаны потенциальный террорист и его вербовщик

Агенты испанской Национальной полиции задержали двоих граждан Марокко, живших в Вальядолиде и Мурсии, за связь с террористами ИГИЛ. Об этом сообщают испанские информационные агентства.

Первый из них намеревался пересечь турецко-сирийскую границу, но был остановлен турецкими властями. Второй помогал ему в подготовке. Мужчины снова начали контактировать после освобождения первого из них и его возвращения в Испанию. Вернувшийся собирался вступить в ряды боевиков террористической организации ИГИЛ. Перед поездкой он активно изучал пропагандистские материалы в Интернете.

Второй мужчина был вербовщиком. Он подыскивал в Интернете легко внушаемых людей и осуществлял их идеологическую обработку. В его обязанности входило полностью интегрировать человека в организацию.

Если бы переход через границу осуществился, марокканец вступил бы в контакт с представителем ИГИЛ и отправился бы в зону конфликта, где его обучили бы обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. После этого он мог бы вернуться и осуществить теракт в Европе.