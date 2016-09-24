Медведь убил 12 овец в Каталонии

Нападение медведя привело к гибели 12 овец, которые находились рядом с хижиной пастуха в районе Пальярс-Собира (Каталония). Ни пастух, ни три его помощника не смогли предотвратить ущерб, нанесенный диким животным. 12 овец погибли на месте. Всего в стаде было около 1000 овец.

Выпас овец в этом месте является частью программы по совершенствованию управления стадами и лучшей защиты их от бурого медведя. Ночи овцы проводят за заборами в сопровождении охраняющих их собак. Однако эти меры безопасности оказались недостаточными.

Один из фермеров, занимавшихся выпасом этого стада, и получивший травмы о медведя, заявил, что ни его коллеги, ни собаки не смогли бы помочь ему.