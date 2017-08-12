В Испании задержана медсестра-убийца

Медсестра Больницы Принца Астурийского в Алькала-де-Энарес (провинция Мадрид) задержана после того, как выяснилось, что она ввела 86-летней пациентке в вену воздух, что привело к гибели пенсионерки. Полиция расследует другие аналогичные происшествия в этом же госпитале.

Агентство EFE сообщает, что инцидент произошёл 3 августа, а задержали подозреваемую через несколько дней. Суд постановил временно заключить её под стражу, а также отказал в выходе под залог. Женщине вменяется в вину убийство, однако в ходе расследования статья может измениться.

Пожилая пациентка готовилась к выписке, но скончалась после внезапного приступа. По информации газеты El País, вскрытие показало скопление воздуха в полости сердца погибшей, что стало основанием для обращения в полицию.

Сообщается, что два года назад в этой больнице произошёл похожий случай, к которому также могла быть причастна задержанная.