Интерпол провел масштабную операцию по борьбе с нелегальной торговлей отходами

В июне Интерпол провел в 43 странах мира масштабную операцию Tyson по борьбе с незаконной торговлей отходами, за которую в Испании отвечала Служба защиты природы Гражданской гвардии (SEPRONA), осуществившая за месяц 4 020 инспекций и составившая 1 477 официальных заявлений. В общей сложности в ходе операции в мире было идентифицировано более 1,5 миллиона тонн нелегально утилизированного мусора.

Как сообщают информационные агентства Испании, особое внимание инспекторов привлек объем отходов, незаконно ввозимых в страну с Мальты и Гибралтара, которые в силу своего небольшого масштаба физически не могут производить столько мусора. Причина подобного явления кроется в том, что они получают отходы из других стран и затем вывозят их в Испанию, которая не только принимает, но и «экспортирует мусор». Данная практика стала важным источником дохода для преступных группировок. По условиям международных соглашений, все страны должны самостоятельно управлять своими отходами, однако некоторые государства утилизируют их за своими пределами, тем самым снижая стоимость подобных манипуляций. Так, в Испанию поступают отходы из Италии, Греции, Португалии, Андорры, Израиля, ОАЭ, Омана, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Гондураса и ряда других стран. Источники в Seprona отмечают значительную степень распространения преступлений против окружающей среды: так, в настоящее время в Евросоюзе эта проблема стала настолько же важной, как торговля наркотиками и терроризм, и является одним из приоритетных направлений борьбы.

Мероприятия в рамках операции были связаны с незаконной деятельностью в сфере трансграничной транспортировки отходов, нелегальной утилизацией мусора, неконтролируемой активностью на свалках, противозаконными операциями по переработке отходов и незаконным рынком торговли веществами, влияющими на состояние озонового слоя. В частности, в Испании был зафиксирован ряд нарушений, связанных со строительством и сносом различных конструкций, электрическими аппаратами, старыми транспортными средствами, городскими отходами, а также утилизацией металла и автомобильных шин.