В Испании задержан египтянин, связанный с терактами в США

В городе Эспинар (Сеговия) задержан 43-летний египтянин Хакем Мохтар Абдалла, которого подозревают в причастности к теракту 11 сентября 2001 года в США.
Кроме того, задержанный связан с террористической ячейкой, обезвреженной в 2002 году в Гамбурге. Причем в Германии его уже арестовывали, но потом отпустили. В Европе Хакем занимался поиска финансирования для террористических структур.
По версии следствия, Хакем был связан с Мухаммедом Аттой - одним из исполнителей теракта в США. Атта - также выходец из Египта - был смертником, взявшим на себя управление самолета и направившим его в Северную башню Всемирного торгового центра.Темы: Происшествия В мире