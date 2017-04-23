Ликвидирована крупная преступная сеть, помогавшая иностранцам с ВНЖ в Испании

Агенты Национальной полиции задержали 188 человек, входивших в состав преступной сети, которая занималась трудоустройством иностранцев с целью получения последними вида на жительство в Испании. Как сообщают информационные агентства страны, им инкриминируются фальсификация документов и мошенничество в сфере социального страхования. Сеть подставных фирм была связана с реальной компанией, чья штаб-квартира находится в Барселоне. В общей сложности сумма ущерба от действий мошенников оценивается почти в 6 миллионов евро.

Преступники заключали с сотрудниками липовые трудовые контракты и незаконным образом получали субсидии и отчисления, предлагая им свое посредничество в получении вида на жительство и легализации. В общей сложности полиция идентифицировала 162 подобных случая. В результате операции офицеры задержали 66 человек в Барселоне и конфисковали важные документы, позволившие им получить сведения о проживающих в других провинциях лицах, также причастных к делу. В результате еще 57 человек были задержаны в Хаэне, 5 – в Севилье, 2 – в Кадисе, 2 – в Гранаде, 1- в Пальме, 1- в Барселоне, 1 – в Жироне, 24 – в Сьюдад-Реаль, 1 – в Толедо, 2 – в Вальядолиде, 16 – в Бадахосе, 4 – в Касересе, 2 – в Мурсии и еще 4 – в Аликанте. В числе задержанных оказались и три руководителя преступной сети.

Расследование, проведенное финансовым отделом Службы социального страхования, показало, что в липовых фирмах мошенническим образом был зарегистрирован 821 человек. Почти 300 из них незаконным образом получали субсидии и выплаты на общую сумму более 3,5 миллиона евро.

Помимо этого, на основе фальшивых контрактов было получено 162 вида на жительство. С учетом невыплаченных отчислений за якобы нанятых на работу сотрудников общая сумма ущерба достигает почти 6 миллионов евро.