В Испании судят мать, заковавшую сына в цепи

В Уэльве судят женщину, которая заковывала своего 7-летнего сына в цепи, когда уходила на работу.

Тревогу забили соседи, которые услышали крики о помощи. Они вызвали полицию. Мальчик был заперт в комнате и закован в цепи. Он был голодный и грязный, а комната находилась в антисанитарном состоянии.

Выяснилось, что мать заковывала сына в цепи каждый день, когда уходила на работу. С 6:30 до 4:30 ребенок был узником в собственной квартире.

Мальчика отвезли в медицинский центр, где его помыли и накормили. Его матери предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.