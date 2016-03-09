В Малаге набирает обороты забастовка мусорщиков

Рабочие клининговой компании Limasa, отвечающей за сбор мусора в Малаге, решили продолжить бессрочную забастовку, которая продолжается уже неделю. В понедельник вечером они отказались от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах с представителями компании, 49% в которой принадлежит городу, и мэром Франсиско де ла Торре. Количество скопившегося мусора уже превысило 3,5 тыс. тонн.

Предложение, сделанное председателю профсоюза Мануэлю Бельмонте, было отвергнуто большинством. Встреча, в которой приняли участие 800 работников, состоялась в экологическом центре «Лос Руисес». «Ничего не бойтесь», - заявил Бельмонте в ходе встречи.

Рабочие прекратили исполнять свои обязанности в поддержку коллективного договора 2010 - 2012 годов, который впоследствии был существенно сокращен по решению суда. Этот документ предполагает увеличение числа сотрудников до 1350 человек, рост оплаты труда, отдых на выходных в течение всего года, возможность получения отпуска с июня по сентябрь, возможность работы по праздничным дням по ставке 140 евро и выплаты на рождество в размере 68 евро.

Последнее предложение городских властей, отклоненные в понедельник, включали: полноценный отдых в выходные дни и плату за труд в 433 евро по 2016 год, в следующем году эта сумма должна была быть увеличена до 867 евро. Концепция с выплатами на рождество была заменена идеей социального фонда размером 30 тыс. евро для покрытия возможных потребностей семей работников.

Компания Лимаса также предложила своим сотрудникам отдыхать 15 дней с мая по октябрь, и еще 21 день в другой половине года. К 2017 году интервал летнего отдыха мог быть перенесен в промежуток с июня по сентябрь, о котором просили рабочие. Кроме того, компания согласилась отменить наказание для 100 сотрудников, которое ввела из-за их неудовлетворительного труда.

«Если компания и город не хотят пойти на компромисс, мы все продолжим отбывать наказание», - заявил Бельмонте.

Пока продолжается этот конфликт, город заполняют кучи мусора. Он прибавляется на улицах со скоростью примерно 500 тонн в сутки. Городские власти пытаются обеспечить минимальную очистку. Но им удается справиться только с 50% завалов, образующихся в центре, и с 40% - в других районах.