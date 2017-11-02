В Испании совершено нападение на банк с перестрелкой и заложниками

Налетчик, совершивший нападение на офис банка Liberbank в Кангас-де-Онис (Астурия), покончил с собой после неудачной попытки побега и перестрелки, в ходе которой был ранен офицер Гражданской гвардии. Как сообщает El Periódico, второй нападавший был задержан.

Инцидент произошел около 9:00 в отделении Liberbank на проспекте Ковадонга в самом центре города. О попытке ограбления в экстренную службу 112 сообщила женщина, зашедшая внутрь сразу после нападавших.

Злоумышленники, неоднократно судимые за ограбления и вышедшие из тюрьмы незадолго до этого, попытались скрыться, увидев на улице полицейских, и начали стрелять в офицеров. Один из них был ранен в руку и госпитализирован.

Агенты Гражданской гвардии открыли ответный огонь и смогли задержать одного из налетчиков. Другой вернулся в офис и взял в заложники двух сотрудников банка и одного посетителя. Полицейские передали ему мобильный телефон для связи с переговорщиком, который убедил преступника отпустить людей. Освободив заложников, злоумышленник выстрелил себе в голову.

Задержанным автором нападения оказался 43-летний житель Бургоса, а его 59-летний застрелившийся подельник проживал в Миранде-де-Эбро.

По окончании операции собравшиеся в окрестностях местные жители встретили офицеров Гражданской гвардии аплодисментами.