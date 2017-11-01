На Майорке избили и выбросили в море туриста

Британский турист, отдыхающий на Майорке, подвергся нападению банды грабителей, был избит и брошен в море.

Группа неизвестных, состоявшая из двоих мужчин и трёх женщин, напала на туриста и его друга на набережной Пальмы около 5:00 30 октября. Грабители избили обоих, а один из пострадавших оказался в воде.

По информации Ultima Hora, один из пяти нападавших пытался завладеть кошельком жертвы, а некоторые участники банды снимали нападение на камеру телефона.

Выбраться из воды британцу помогли прохожие. Очевидцы сообщают, что на голове у него была сильная рана, из которой шла кровь.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия, чтобы установить личность нападавших.