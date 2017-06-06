В Испании подростка засосало в фильтр бассейна

Четырнадцатилетний житель провинции Валенсия получил тяжелейшие травмы, попав в систему фильтрации воды в одном из муниципальных бассейнов.
Инцидент произошел в городке Карпеса неподалеку от столицы региона в минувшую пятницу. Подросток попал в фильтрационную установку, которой ему распороло живот. В результате под сильным воздействием насосов он получил серьезные повреждения внутренних органов.
Мальчика немедленно вытащили из воды и доставили в клинику Fe в Валенсии, где ему была сделана срочная операция. Он находится в реанимации. Представители клиники оценивают его состояние как критическое.Темы: Происшествия Валенсия