Жители Марбельи приняли огромного тунца за труп человека

В Марбелье офицеры Национальной полиции изъяли у злоумышленников красного тунца, выловленного незаконным образом. Как сообщает издание Diario Vasco, они также выступили с предложением оштрафовать рыбаков и еще двух лиц, связанных с поимкой рыбы. Она была произведена с прогулочной лодки, после чего тунца транспортировали в морозильную камеру одного из местных ресторанов.

Инцидент произошел 22 мая в 23:50, когда в полицию поступил звонок очевидца. Он сообщил, что видел, как в зоне Пуэрто-Банус несколько человек несли нечто напоминающее труп человека. Правоохранительные органы привели в действие особый протокол для подобных ситуаций, и на место прибыло сразу несколько офицеров. Они опросили свидетелей и занялись прояснением обстоятельств случившегося. В ходе расследования им удалось установить личности всех причастных к этому эпизоду. Кроме того, агенты выяснили, что загадочный предмет, выгруженный с прогулочной лодки и помещенный в багажник ожидавшего в порту автомобиля, был особью красного тунца весом 111 килограмм.

По сведениям полицейских, тунца незаконным образом выловили двое рыбаков. За помощью в его транспортировке они обратились к своим знакомым. В итоге туша была найдена в морозильной камере ресторана, принадлежащего одному из подельников.

Всем четверым участникам событий могут быть предписаны административные санкции в связи с нарушением Регламента и Закона о рыбной ловле. Найденную рыбу передали в один из центров обслуживания лиц с ограниченными возможностями в Марбелье.