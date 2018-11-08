В Испании ликвидирована сеть салонов, где эксплуатировали вьетнамок

Испанская полиция провела операцию в нескольких провинциях страны, в результате которой была ликвидирована сеть салонов красоты, где эксплуатировался труд молодых вьетнамских девушек.

Как сообщает 20 minutos со ссылкой на источники в полиции, в ходе операции были проведены десятки задержаний, в том числе, в Сан-Висенс-дельс-Орс была арестована одна из лидеров организации, которая переправляла девушек из Вьетнама.

Когда вьетнамки попадали в Испанию, их заставляли трудиться по несколько смен подряд, чтобы «отработать долг». Преимущественно они работали в маникюрных салонах. В ходе следствия агенты полиции выявили схему, при которой вьетнамские граждане прибывали в аэропорт Мадрида, после чего их сразу увозили в Барселону.

Операция была проведена под руководством Центрального подразделения по нелегальной миграции и фальсификации документов.

Сообщается, что операция коснулась, в первую очередь, Каталонии. В каталонской столице и близлежащих городах: Гранольерсе, Рипольете, Виланова-и-ла-Желтру, Абрере прошли обыски.