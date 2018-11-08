ETA признала ответственность за сотни убийств

Террористическая группировка ETA признала ответственность за 758 убийств и 2606 «акций». Данные приводятся в издании Gara, которое опубликовало на этой неделе внутренний бюллетень организации Zutabe.

В апрельском выпуске Zutabe ETA объявила о своём самороспуске. В нём также сообщается о 758 жертвах, что значительно ниже подсчётов Министерства внутренних дел Испании и Фонда жертв терроризма, которые говорят о 853 и 829 погибших, соответственно.

ETA отрицает ответственность за «фальшивые атаки», такие как пожар в отеле Corona de Aragón в 1979 году, который унёс жизни 83 человек, и взрыв, во время которого погибла двухлетняя Бегонья Уррос, считающаяся первой жертвой баскских террористов. В ETA утверждают, что эти теракты совершили другие организации, которые вели «грязную войну» против баскских сепаратистов.

Из ранее непризнанных организацией терактов на этот раз в список включён взрыв в кафе Correo de Madrid в 1974 году, в результате которого погибло 13 человек, а также тройное убийство в Толосе (Гипускоа) в 1981 году.

Кроме того, ETA сообщила о 365 нападениях на Гражданскую гвардию, в ходе которых было убито 186 гвардейцев, 215 атаках против «испанских полицейских подразделений», унёсших жизни 139 агентов, и 147 – против Вооружённых сил, в которых погиб 101 военный.

Крупнейшей теракт в супермаркете Hipercor в Барселоне 19 июня 1987 года, в результате которого 21 человек погиб и 45 были ранены, ETA назвала своей «главной ошибкой и бедой», но в то же время указала на то, что полиция и правительство приняли решение не эвакуировать людей, находившихся в здании.

Что касается похищений в 1990-х, организация мотивировала их экономическими причинами и отметила, что они стали «очагом конфронтации».

Также в последнем выпуске бюллетеня ETA подтвердила, что в 2001 году было совершено три покушения на председателя правительства Испании Хосе Мария Аснара, в том числе на его самолёт во время полёта.