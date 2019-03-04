В Болгарии задержан один из самых разыскиваемых испанской полицией преступников

Правоохранительные органы задержали в Болгарии наркоторговца Хорхе Симарро Арбиса, который входит в десятку самых разыскиваемых в Испании преступников.

Симарро числится в розыске с 2013 года. Злоумышленник намеренно набрал 50 кг, чтобы изменить внешность и не привлекать внимание полиции.

Как сообщают в Гражданской гвардии, в начале февраля в полицию поступили сведения о возможном местонахождении наркоторговца. В сотрудничестве с правоохранительными органами Болгарии, полиции удалось обнаружить мужчину в городе Варна, где он некоторое время жил по поддельным документам. В ближайшем будущем преступник планировал покинуть Европу и отправиться в Венесуэлу.

Задержанный принадлежал к криминальной организации, которая занималась ввозом на территорию Испании крупных партий кокаина из Южной Америки, а также отмыванием денег. Группировка была раскрыта в ходе операции Гражданской гвардии в Аликанте пять лет назад. В результате было задержано 150 человек.

Симарро в последнее время занимался поиском новых крупных клиентов для поставки наркотиков, а также отвечал за получение товара и расплачивался с поставщиками.