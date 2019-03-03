В Малаге задержали преступника, похищавшего деньги из немецких банкоматов

В Малаге был задержан гражданин Нидерландов, который подозревается в похищении денег из банкоматов. Предположительно он является участником криминальной организации, которой удалось незаконным образом завладеть 790 тысячами евро.

Как сообщили в испанской полиции, группа орудовала в Германии. Чтобы вскрыть банкомат, злоумышленники закачивали внутрь газ и под действием давления он взрывался.

В полиции добавили, что 26-летний молодой человек был задержан 22 февраля на основании европейского ордера на арест.