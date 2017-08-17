В Барселоне ищут двоих террористов

Полиция ищет двух человек, которые могли быть исполнителями теракта в Барселоне в четверг вечером. Один из них может скрываться в турецком ресторане. Он вооружен, сообщает Expanción.

Ранее сообщалось только об одном террористе - водителе фургона, сбившего людей на пешеходном бульваре Рамбла. По последней версиии, в машине находились два человека. Одному из них удалось скрыться. А второй спрятался в турецком ресторане Luna de Istambul. Об этом сообщает телеканал TV3. Сам фургон уже находится в руках полиции.

В результате теракта В Барселоне погибли не менее 13 человек, десятки ранены. Фургон на высокой скорости заехал в пешеходную зону в начале бульвара и, сбивая людей, проехал до станции метро Лисеу.