Не менее 12 человек погибло в результате теракта в Барселоне

По последним данным, в результате наезда автомобиля на пешеходов на бульваре Рамбла в Барселоне погибли не менее 12 человек, а около 35 получили ранения. Об этом сообщают правоохранительные органы каталонской столицы, называя произошедшее террористическим актом.

В центр города стянуты усиленные подразделения полиции и Гражданской гвардии, а также десятки карет скорой помощи и спасателей.

Разыскивается мужчина ростом 170 сантиметров в футболке белого цвета с голубыми полосками. Это водитель белого фургона, совершивший теракт. На высокой скорости он въехал в толпу людей, бросил автомобиль около станции метро Лисео и убежал.

Железнодорожные станции и метро в районе площади Каталонии закрыты.