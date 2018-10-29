В Аликанте задержан лидер крупной албанской преступной группировки

В Сан-Хуане (Аликанте) полиция задержала предполагаемого лидера крупной албанской преступной организации, члены которой несут ответственность за убийства, наркоторговлю и подтасовку результатов футбольных матчей.

Операция по задержанию Энвера Байри была произведена совместными усилиями испанских, итальянских и албанских правоохранительных органов.

Полиция Албании подтвердила в официальном заявлении, что результатом международной операции стало задержание руководителя криминальной группировки, которая работала в нескольких странах Европы, включая Нидерланды и Бельгию. Сообщается, что в момент ареста при мужчине был пистолет и 9 тысяч евро.

Среди преступлений на счету группировки – убийства и покушения, производство и нелегальное хранение оружия, вымогательство, подтасовка результатов спортивных мероприятий, а также производство и продажа наркотиков. В Италии Байри также разыскивается за уклонение от правосудия. Он был приговорён итальянским судом к 6,5 годам лишения свободы за торговлю людьми, сутенёрство и подделку документов.

Власти балканской страны, к тому же, напомнили, что в прошлом месяце были задержаны ещё 13 членов группировки: 11 из них в Албании, ещё 2 – в Нидерландах.