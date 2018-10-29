В Альборане утонул ребёнок-нелегал

Испанская служба морского спасения сообщила, что в ходе операции 27 октября в море Альборан был обнаружен труп младенца. Ребёнок плыл в Испанию на лодке вместе с 55 другими выходцами из стран к югу от Сахары, которые остались в живых.

Ранее сообщалось о 53 выживших и двух погибших детях, но после информацию уточнили. В службе пояснили, что из-за сложных погодных условий, в связи с чем при подсчётах в море спасатели ошиблись. Среди спасённых нелегалов 40 мужчин, 10 женщин и пятеро детей, в том числе два младенца.

Лодка с нелегальными мигрантами на борту вышла из Марокко в пятницу ночью и была замечена сухогрузом, который сообщил об этом в порт. После этого на помощь мигрантам отправилось спасательное судно Salvamar Spica. Когда спасатели подъезжали к лодке, она начала идти ко дну и часть пассажиров оказались в воде.

Вместе с мигрантами спасательная служба также доставила в порт Альмерии капитана парусника, находившегося в пяти морских милях от места происшествия, который подал сигнал бедствия.