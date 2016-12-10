В Аликанте убита вдова экс-главы банка Caja de Ahorros del Mediterráneo

В Аликанте убита вдова бывшего главы сберегательного банка Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Висенте Сала. Ее тело с огнестрельным ранением было найдено в автомобиле. По предварительным данным, речь идет об ограблении.

Сообщение о несчастном случае поступило в спасательные службы в 19:30 в пятницу. По данным испанских СМИ, в женщину выстрелили, когда она находилась в салоне внедорожника на территории одного из дилерских центров по продаже автомобилей.

Вдове банкира было 72 года.