ВИДЕО: в Мадриде закрыли пекарню из-за крыс

Пекарня популярной в Испании сети Granier была вынуждена закрыться после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как по хлебобулочным изделиям разгуливают крысы.

Инцидент произошел в урбанизации Пуэбло Нуэво под Мадридом. Очевидцы засняли нашествие крыс, которые беспрепятственно проникают за витрины и ходят прямо по свежей выпечке. Компания Granier уже выступила в официальным заявлением, в котором заявила что проблемная точка закрыта. Проводится внутреннее расследование.

Как ранее сообщала Noticia.ru, Granier входит в число самых рентабельных франшиз в Испании. Сеть стремительно развивается и уже насчитывает около 350 точек. При этом только 5% магазинов находится в собственности – остальную часть составляют франшизы. Предлагаемая компанией модель подразумевает один из наиболее коротких сроков возврата инвестиций – при соблюдении ряда базовых параметров он составляет примерно два с половиной года. Granier предлагает два варианта торговых точек: "Экспресс", не имеющий дегустациионной зоны, открытие которого обойдется франчайзи в 75 000 евро, и "Стандарт", требующий вложений в размере 180 000 евро. В дальнейшем лицензионные платежи с франчайзи не взимаются – в вышеназванные суммы входит подготовка точки "под ключ", стартовый взнос и обучение.