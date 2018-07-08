У террористов из Риполя были большие планы на Барселону

Террористическая ячейка из Риполя (Жирона), ответственная за нападения 17 августа 2017 года в Барселоне и Камбрильсе, которые унесли жизни 16 человек, планировала масштабные атаки и гораздо больший ущерб.

Спустя десять месяцев расследования полиция смогла детально восстановить трагические августовские события.

По информации La Vanguardia, джихадисты пытались взять в аренду большой грузовик, но их планы сорвались: ни у кого из них не оказалось прав категории C, необходимых для вождения такого транспортного средства. Грузовик они планировали наполнить баллонами с бутаном, которые они собирали на протяжении нескольких месяцев в доме в Альканаре (Таррагона), где впоследствии произошёл взрыв. Там же джихадисты готовили самодельную взрывчатку. В их распоряжении было более 200 кг инициирующего вещества – перекиси ацетона.

В ходе поисков среди обломков разрушенного здания в Альканаре, правоохранителям удалось обнаружить различные улики и материалы, в том числе самодельное оружие и элементы поясов смертников. Кроме того, была найдена карта памяти, которая содержит снимки членов ячейки в процессе подготовки. На их компьютерах было множество обучающих материалов по изготовлению взрывчатки.

Как стало известно следователям, перед терактами лидеры ячейки искали в интернете информацию о местах большого скопления людей в Льорет-де-Мар и Барселоне, включая Храм Святого Семейства и популярные ночные клубы. Также они пытались выяснить, когда состоится ближайший матч ФК «Барселона» на стадионе Camp Nou. В то же время, единственный выживший после взрыва в Альканаре Мохаммед Хули Кемляль не смог назвать цели, которые в конечном итоге были выбраны для терактов.

Также следствие не исключает, что после атак в столице Каталонии, террористы собирались совершить нападения в Париже, поскольку среди снимков и видеозаписей были многочисленные кадры из центра французской столицы, в том числе у Эйфелевой башни. При этом их автор старался запечатлеть места размещения полиции и скопления людей.