В провинции Лерида обеспокоены оползнями

Жители посёлка Менкуи в комарке Пальярс-Собира на севере Лериды сообщают об оползнях, проседании почвы и трещинах на улицах.

По словам сельчан, первый оползень был зафиксирован в окрестностях несколько недель назад, что повлекло за собой обрушение части склона.

На некоторых улицах появились трещины в 3-4 см. Местные власти опасаются, что если пойдут дожди, вода заполнит их и спровоцирует проседание почвы.

В месте, где проседание грунта уже произошло, стоял один из столбов, от которого в дома идёт электричество. Его пришлось перенести в другое место. Также обрушилась часть стены одного из зданий, и пока это единственные убытки, которые понёс посёлок.

Администрация комарки отправила в Картографический институт Каталонии запрос о проведении исследования по оценке рисков в поисках возможных решений.

Местные жители связывают возникшие проблемы с интенсивными осадками зимой и весной.