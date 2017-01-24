Сильные волны в Каталонии затопили пляж и подземный железнодорожный туннель

Высота волн на каталонском побережье в последние дни достигает в среднем 5 метров, сообщают информационные агентства Испании. В то же время в 18 милях от побережья поселка Бегур была зарегистрирована волна высотой почти 11 метров. В районе комплекса Fòrum в Барселоне зафиксирована 8-метровая волна.

По данным Метеорологической службы Каталонии, скорость порывов ветра в районе обсерватории Fabra в Барселоне достигла 96 км/ч, в университетском городке – 77 км/ч, а в муниципалитете Бадалона – 71 км/ч. В последнем волны залили подземный железнодорожный туннель в районе станции. В городке Дельтебре (Таррагона) непогода стала причиной серьезного ущерба, а в Мальграт-де-Мар (Барселона) волны смыли пляжи и частично разрушили пролегающий вдоль него тротуар. Аналогичная ситуация сложилась и в других населенных пунктах, в том числе в Пинеда-де-Мар.

Службы гражданской защиты Каталонии по-прежнему поддерживают в активном состоянии экстренные планы Innucat и Procicat и просят население быть осторожным в непосредственной близости от моря. Мэрия Барселоны, в свою очередь, запретила гражданам выходить на пирсы.

Наиболее сильными дожди останутся в комарках провинции Жирона. Уровень снежного покрова поднимется до отметки в 700 метров.

С момента начала шторма в каталонскую экстренную службу 112 поступило 279 звонков с сообщениями об инцидентах, спровоцированных ветром и сильными волнами. Большинство информаторов сообщали о наличии посторонних предметов на дороге, пострадавших от ветра предметах городской планировки, а также упавших деревьях и ветвях и небольших затоплениях в подвалах и на первых этажах в прибрежных районах.