В Испании за связь с исламскими террористами задержана мексиканка

Гражданская гвардия Испании задержала в провинции Мадрид 38-летнюю уроженку Монтеррея (Мексика) по подозрению в пропаганде исламского терроризма. Как сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел Испании, муж задержанной сейчас находится в тюрьме. Он был арестован в 2016 году и теперь отбывает наказание за вербовку и идеологическую обработку будущих боевиков.
В 2010 году женщина приняла ислам и решила выйти замуж за мусульманина. В своем родном Монтеррее она пользовалась большим авторитетом среди радикально настроенных приверженцев ислама.Темы: Происшествия Мадрид