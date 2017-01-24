В Испании за связь с исламскими террористами задержана мексиканка

Гражданская гвардия Испании задержала в провинции Мадрид 38-летнюю уроженку Монтеррея (Мексика) по подозрению в пропаганде исламского терроризма. Как сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел Испании, муж задержанной сейчас находится в тюрьме. Он был арестован в 2016 году и теперь отбывает наказание за вербовку и идеологическую обработку будущих боевиков.