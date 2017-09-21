С начала года пожары уничтожили 100 тысяч гектаров испанских земель

По состоянию на 10 сентября от лесных пожаров в Испании пострадали 99 460 гектаров земли, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства, продовольствия и охраны окружающей среды.

За прошедшие месяцы на территории Испании произошло 21 крупное возгорание площадью более 500 гектаров. Это третья по величине цифра за последние годы, которая была превышена только в 2012-м (39) и 2009-м (34). В общей сложности с начала года в стране было зарегистрировано 11 132 подобных происшествия. В 6 906 случаях площадь пострадавших участков составляла менее , а в 4 226 – более 1 гектара. Таким образом, от огня пострадало 0,359% общей территории страны. В министерстве уточнили, что в прошлом году за аналогичный период времени от огня пострадало 0,185% испанских территорий, в то время как средний показатель за последние десятилетие составляет 0,272%.

Что касается различных видов флоры, то наибольший ущерб огонь принес древесным растениям: от него пострадали 90 459 гектара подобных насаждений, 54 251 из которых пришлись на долю зарослей кустарников и открытых горных склонов, а еще 36 208 – на долю лесополос. Помимо этого, пожары нанесли серьезный урон лугам и пастбищам: огонь выжег 9 000 гектаров таких земель.

52,55% случаев возгорания произошло на северо-западе материковой Испании, в зоне, которая объединяет Галисию, Астурию, Кантабрию и Страну Басков, а также провинции Леон и Самора. 32,10% случаев пришлось на долю внутренних районов страны и прочих автономных сообществ, не являющихся прибрежными. 14,91% возгораний было зафиксировано на побережье Средиземного моря, в то время как на долю Канарских островов пришлось всего 0,44% подобных происшествий.