На кладбище Монтжуик обвалилось 140 ниш для праха

Блок из 140 ниш для праха обвалился по неизвестной причине на кладбище Монтжуик в Барселоне. Останки некоторых усопших оказались на виду и частично перемешались между собой.

По информации издания El Periódico de Cataluña, обвал погребального сооружения произошёл между 7:00 и 7:30 в субботу, 16 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.

Администрация кладбища связалась с родственниками покойных, могилы которых были разрушены, чтобы сообщить им о случившемся и предложить психологическую помощь. Специалисты начали работу по разборке завала, обособлению останков и их идентификации.

Местные СМИ также сообщают, что городские власти занимаются реализацией программы по улучшению состояния кладбищ Барселоны, на которую с 2012 года было выделено 12,5 миллионов евро.