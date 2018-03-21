Редкая акула замечена у берегов Андалусии

Один из пользователей социальных сетей опубликовал несколько снимков акулы, заявив, что их сделал его друг у берегов Кадиса. Он обратился к пользователям с просьбой помочь определить её вид. Оказалось, что это была центрина обыкновенная, также известная как акула-свинья.

Среди её отличительных черт – крупные брызгальца, два спинных плавника и выпуклый хребет над глазами. Зубы акулы-свиньи выстроены в 12 рядов, при этом нижние имеют форму треугольных лезвий.

Центрина обыкновенная внесена в перечень видов, находящихся под особой защитой. Представителям этого вида свойственно перемещаться по дну, и увидеть такую акулу на поверхности – большая редкость. Пользователи соцсетей высказали предположение о том, что её вынудила подняться на поверхность некая стрессовая ситуация.