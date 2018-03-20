Дерзкое проникновение видеоблогеров в Саграда-Фамилию заинтересовало полицию

Каталонская полиция начала расследование после того, как на YouTube появился ролик, демонстрирующий, как группа молодых людей поднялась на башни храма Святого Семейства в Барселоне.

Ролик был снят 9 марта. Его авторы – группа из шестерых иностранцев.

Видеоблогеры пробрались внутрь незаконно и, как сообщает полиция, нарушили нормы безопасности. Сначала они запустили внутрь металлоконструкции дрон, а после залезли на неё сами, сопровождая при этом свои действия комментариями о том, как они обошли те или иные правила безопасности.

Каталонская полиция пытается выяснить, как молодым людям удалось проникнуть на башни собора, который является не только самой популярной достопримечательностью в Барселоне, но и, к тому же, объектом пристального наблюдения со стороны правоохранительных органов из-за террористической угрозы. Мосос-д'Эскуадра работают над выяснением обстоятельств инцидента и установлением личности нарушителей.