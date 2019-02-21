Посетительница мишленовского ресторана в Валенсии умерла от отравления

Совет по здравоохранению Валенсийского сообщества начал расследование в связи со смертью 46-летней посетительницы ресторана RiFF. В состав дегустационного меню, которое попробовала женщина, входило блюдо со сморчками.

Муж и 12-летний сын погибшей также получили отравление, но остались в живых. Лёгкие симптомы наблюдались у семи других посетителей заведения.

В Совете по здравоохранению заявили, что в ближайшее время будут проведены необходимые анализы продуктов питания и установлена точная причина смерти женщины.

Ресторан RiFF, который удостоен звезды Мишлен, будет закрыт для посетителей до окончания расследования. Шеф-повар ресторана Берндт Кнеллер, который работает в Валенсии с 1991 года, выразил глубокие соболезнования семье и надежду на то, что в скором времени прояснятся обстоятельства случившегося. В заведении отмечают, что Кнеллер узнал о несчастном случае от органов здравоохранения и с самого начала оказывал содействие следствию.

Семья обедала в ресторане в субботу днём, 16 февраля. Позже в тот же день у всех троих начали проявляться симптомы отравления, появилась рвота и диарея. Отец и сын в скором времени оправились от недомогания, а женщина скончалась в своём доме в ночь на воскресенье.

18 февраля в ресторан прибыла инспекция органов здравоохранения. По результатам проверки не было выявлено каких-либо факторов, которые могли бы спровоцировать пищевое отравление. Инспекторы взяли пробы ингредиентов, которые входили в состав дегустационного меню.