На Тенерифе обеспокоены распростронением нового термита

На Канарских островах наблюдается нашествие термитов инвазивного вида Reticulitermes flavipes родом из Северной Америки. Термиты также обосновались во Франции, Италии и других европейских странах.

Власти Канарских островов, в особенности острова Тенерифе, бьют тревогу в связи с ущербом, который термиты наносят окружающей среде, и возможными последствиями для сельского хозяйства.

Присутствие вредителей уже было зафиксировано на некоторых винодельнях на севере Тенерифе. Их активность также сказывается на состоянии архитектурного и историко-культурного наследия.

Организация Sí se puede требует от администрации Тенерифе взять на себя расходы по найму одной или нескольких компаний, которые бы могли провести необходимые мероприятия по борьбе с термитами.

Также была запущена информационная кампания, чтобы рассказать жителям архипелага о потенциальной угрозе от термитов, предоставить сведения о мерах предосторожности, а также привлечь общество к поиску решения проблемы.

В Sí se puede считают, что на Канарских островах может быть применён опыт Австралии и других стран, которым удалось защитить свои территории от инвазивных видов. При этом её активисты подчёркивают, что для этого требуется полное содействие администрации, которая, по их мнению, виновата в нашествии вредителей.