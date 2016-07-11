Полиция Памплоны брошена на поиски насильников

Правоохранительные органы Памплоны, где в эти дни проходит праздник Сан-Фермин, разыскивают агрессора, который совершил нападение на 22-летнюю француженку.

Девушка обратилась в полицию в субботу, рассказав, что неизвестный напал на нее в туалете подземной парковки в центре города и изнасиловал. Полиция составила фоторобот насильника, исходя из описаний жертвы, и сейчас его пытаются найти.

Ранее 18-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию. Пятеро подозреваемых – приезжие из Севильи – уже задержаны. Они также украли мобильный телефон жертвы и сделали видеозапись изнасилования. Последний факт станет неопровержимым доказательством их вины в суде.

Еще несколько человек были задержаны в Памплоне за то, что избили молодого человека, который заступился за свою девушку, подвергавшуюся сексуальным домагательствам.