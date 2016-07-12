В водах Гибралтара произошел очередной испано-британский конфликт

Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании выразило свой «решительный протест» послу Великобритании Саймону Мэнли в связи с новым инцидентом, произошедшим между британским патрульным катером и судном Гражданской гвардии в водах Гибралтара.

Госсекретарь по иностранным делам Игнасио Ибаньес напомнил, что в прошлую пятницу катер Royal Gibraltar Police столкнулся с судном испанской Гражданской гвардии. «Его безответственный и безрассудный маневр был очевидно опасен для обоих экипажей», - заявили в министерстве. Ведомство объясняет, что катер шел на высокой скорости и свернул всего в нескольких метрах от испанского судна, вызвав большую волну, которая дестабилизировала патрульный катер Гражданской гвардии.

Госсекретарь потребовал, чтобы в Великобритании были приняты какие-то меры, чтобы такое впредь не происходило.