Полиция изъяла билеты на матч «Севилья»-«Спартак» у российских болельщиков

Сотрудники испанской полиции изъяли в среду шесть абонементов, принадлежавших болельщикам ФК «Севилья», в связи с их «ненадлежащим использованием». Держатели абонементов перепродали входные билеты на матч «Севилья»-«Спартак» 1 ноября фанатам российского клуба, сообщают испанские СМИ.

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил продажу билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов российским болельщикам, в связи с инцидентами на словенском стадионе 13 сентября. Несмотря на санкции, в столицу Андалусии прибыло около тысячи болельщиков из России.

По информации EFE, факт нарушения был установлен при проверке документов, удостоверяющих личность, поскольку абонементы «Севильи» являются именными. Как сообщают в севильском клубе, россияне приобрели их с рук в центре города.

«Севилья» заявила, что в отношении владельцев конфискованных абонементов будет заведено дело, отметив, что они могут лишиться клубной карты.

Днём ранее сообщалось об изъятии ещё нескольких абонементов за попытку их перепродажи другим лицам.